Bliksem sloeg in bij Henk: 'Enorm geschrokken, alleen de koelkast doet het nog'

Op de koelkast na zijn alle elektrische apparaten in het huis van Henk Hiemstra kapot. In de nacht van vrijdag op zaterdag hoorde hij rond half vijf een enorme knal. De bliksem was ingeslagen op de schoorsteen van zijn woning aan de Wolfsklauw in Deurne.

"De vaste telefoon deed het niet, dus hebben we met een mobieltje 112 gebeld. Ik vertrouwde het niet, het zou kunnen smeulen bij de isolatie van het dakbeschot. Mijn broer logeerde hier en die had een zaklamp, dus we konden gelukkig wel iets zien."

LEES OOK: Bliksem slaat in en de hele straat zit nu met kapotte vaatwassers en koffiezetapparaten

Zaterdagochtend kwam meteen iemand van de verzekering langs. Die schakelde weer andere instanties in. "Gelukkig zijn we zelf niet gewond, maar we zijn wel enorm geschrokken. De schoorsteen ligt eraf, de ruit is kapot."

Op de zolder zie je exact waar de bliksem insloeg. Ook op de plek waar een computermonitor stond, is de muur aangetast. "Alleen de koelkast doet het nog. Ik heb net een nieuwe vaste telefoon gekocht", zegt Hiemstra.