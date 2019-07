'In alle emotie' geen definitief besluit over toekomst Muizenstad: steun in Tilburg voor attractie

De exploitanten van de attractie, Wobbe en Jellie, zijn zondag op de kermis in Tilburg, maar ze zijn te geëmotioneerd om te reageren. Het enige dat ze kwijt willen, is dat ze ‘voorlopig niet opengaan’. “We zijn een attractie voor kinderen. Hun veiligheid moeten we kunnen garanderen.” En door alle ophef die nu is ontstaan, zijn ze bang dit nu niet te kunnen.



Eigenaar Kokkie Kroon geeft aan te hopen dat er geen definitief einde aan de attractie komt. “Maar op een definitieve beslissing wil ik nu in alle emotie niet vooruitlopen”, zegt ze.



Wobbe en Jellie krijgen zondag overigens de nodige steun op de Tilburgse kermis, zo constateert onze verslaggever die op de kermis is. Zo brengt een vaste bezoeker van de kermis hen een bloemetje om het stel een hart onder de riem te steken. En voor een uur zondagmiddag zijn verschillende oproepen gedaan om samen te komen bij de attractie op het Koningsplein om te voorkomen dat de Muizenstad definitief verdwijnt. Oproepen waar zeker gehoor aan is gegeven. Veel mensen komen steun betuigen.

"Muizenstad is voor mij jeugdsentiment. Iedereen in Tilburg kent de attractie", zegt Pamela (37). Zij deed op social media een oproep om naar het Koningsplein te komen. "Nu zou je een attractie als deze niet meer beginnen. Maar om hem te sluiten. Dat is overdreven”, zegt ze.

De oproep die Pamela via social media deed.





Stukje geschiedenis

De vader van Kokkie Kroon nam de attractie tientallen jaren geleden over van grondlegger Henk de Man. Kokkie groeide ermee op. En ook zelf reisde ze ermee door Nederland, maar ook daarbuiten. "Wobbe werkte al voor mijn vader. En sinds drie jaar trekt hij samen met zijn partner Jellie met de Muizenstad rond", legt ze uit.

Kokkie hoort de geluiden dat de attractie niet meer van deze tijd zou zijn ook. "Maar", zegt ze. "Aan de reacties hier in Tilburg zie je ook dat de attractie mensen aan het hart gaat." Dat Wobbe en Jellie de muizen goed verzorgen, daarvan is de eigenaar van de attractie overtuigd. "Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken", zegt ze stellig.

'Gesprek aangaan'

Ze betreurt vooral 'de manier waarop een en ander nu loopt'. De ophef via social media dus. "Waarom niet even het gesprek met ons aangaan. Erover praten." Iets dat volgens haar nu niet is gebeurd, laat ze weten.

Karen Soeters, oprichter House of Animals, laat weten dat ze met het plaatsen van de tweet, die uiteindelijk leidde tot alle ophef, niet de bedoeling had een eind te maken aan de attractie. Al noemt ze dit zondag wel 'een mooie bijkomstigheid'. "Ik ben namelijk tegen elke vorm van entertainment met dieren."

"Dit is wat mij betreft niet de manier om met dieren om te gaan bij een temperatuur van 34 graden", legt Soeters uit. "Daar heb ik met onder meer deze tweet aandacht voor willen vragen. " Het gesprek aangaan, had op dat moment volgens haar 'geen zin'. "Dat doe ik alleen wanneer het een niet-urgente zaak betreft."

'Tijdsgewricht verandert'

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat zondagochtend weten niet in te kunnen gaan op de vraag of dieren nog wel op een kermis thuishoren. "Dat is een politieke vraag", zegt ze. De attractie maakt volgens haar al jaren deel uit van de nostalgische kermis in Tilburg. "En eerder is er nooit discussie over geweest. Maar we zien dat het tijdsgewricht verandert", zegt ze.

Ze benadrukt dat de gemeente continu in gesprek is geweest met kermisexploitanten over de gevolgen van de hitte en hoe daarmee om te gaan. Dit ook met de exploitanten van de Muizenstad. Volgens haar hadden zij als gevolg van de hitte ok al in overleg met de gemeente besloten de attractie te sluiten. Dit al voor alle ophef op social media ontstond. "Ze waren al dicht en de muizen waren al weg", zegt ze.