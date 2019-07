Nuenense fans van Kruijswijk naar Parijs: 'We kennen hem al van kleins af aan'

Om vier uur 's ochtends stapten de heren in de auto met als eindbestemming Parijs. Hein, Rini, Hans en Hansje. Allemaal 60+ en een passie voor de wielersport. Maar het is voor de eerste keer dat ze samen zo'n verre trip maken.



"We zijn allemaal lid van de toerclub in Nuenen", vertelt Hein Donkers. "We kenden elkaar al een beetje, maar door de tochtjes die je met de club maakt, wordt de vriendschap toch wel hechter." En zo besloten de heren, onder het genot van een biertje, naar Parijs te vertrekken om hun favoriet aan te moedigen tijdens de slotrace van de Tour de France.

Buurtgenoten

Kruijswijk is geen onbekende voor de mannen. Hij is namelijk opgegroeid in de straat waar Donkers woont. "Ik ken hem al van kinds af aan. Hij werd goed in fietsen en dat ga je dan toch volgen. Normaal kijken we altijd bij onze stamkroeg in Gerwen. Maar dit jaar doen we het toch even anders."



De sfeer is volgens de heren goed in het zonnige Parijs. "Er lopen al aardig wat mensen richting de Champs-Élysées. Niet alleen maar Fransen; we kwamen ook Colombianen tegen. Het is hier hartstikke gezellig."

Zondagavond tussen negen en halftien worden de wielrenners in het hart van Parijs verwacht. Daarna kunnen de mannen beginnen aan hun terugreis.