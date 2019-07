Tilburgse Kermis onder barre omstandigheden maar exploitant Bart had de tijd van zijn leven

Wat die hitte betreft is Bart Krijnen duidelijk: dat was slecht. "Overdag zag je bijna niemand. En de bezoekers die 's avonds kwamen, maakten dat niet meer goed."

Het 'Mep de kikker'-spel op de Tilburgse kermis.

Toch is hij tevreden met het eindresultaat: "Ik heb een boterhammetje verdiend, zoals ze dat noemen op de kermis. Niet echt heel veel. Maar goed, het is toch leuk geweest."

'Mep de kikker'

Krijnen was tientallen jaren presentator bij de lokale omroep Skyline in Uden en Veghel. Maar de kermis vond hij altijd fantastisch en een eigen attractie was zijn droom. Vorig jaar stopte hij bij de omroep en kocht hij een attractie: 'Mep de kikker'.

Het spel is simpel. Je legt een rubberen kikker op een plateautje en mept 'm met een hamer zo hard je maar kunt in een draaiend schaaltje. Maar ja, zoals dat gaat met kermisattracties: het ziet er altijd simpeler uit dan het is.

Droom

Over zijn eerste kermisavontuur kan Krijnen alleen in lovende woorden spreken: "Ik heb de tijd van m'n leven gehad. Ondanks de bloedhitte, ondanks de stortregens. Natuurlijk, dan komen er geen mensen. En dat is niet fijn. Daar had ik net zo veel last van als de andere exploitanten. Maar voor mijn gevoel heb ik bereikt wat ik wilde doen."

Voordeel voor Krijnen is, denkt hij, dat hij geen vergelijkingsmateriaal heeft met voorgaande jaren: "Kijk, als ik vorig jaar veertigduizend euro had verdiend en dat zou nu zesduizend euro zijn, dan zou ik ook wel klagen."

'Nog dertig kermissen'

Krijnen gaat hierna nog naar de kermis in Gennep. En daarna schrijft hij zich in voor dertig kermissen in het volgende seizoen. Ook die in Tilburg: "Ja, leuk!"