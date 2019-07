Twan van Gendt pakt wereldtitel en het BMX-museum droomt van zijn regenboogtrui

Het BMX-museum is gevestigd op de zolder van een boerderij in Megen (foto: Collin Beijk)

Mike Janssen in zijn BMX-museum in Megen (foto: Collin Beijk)

Twan van Gendt heeft zaterdag in het Belgische Heusden-Zolder de wereldtitel BMX veroverd. De in Den Bosch geboren fietscrosser werd daarbij in het bijzonder gevolgd in Megen. Daar is het BMX-museum gevestigd. Eigenaar Mike Jansen kan niet genoeg krijgen van de titelrace van zijn provinciegenoot.

"Dit is zo gaaf, die jongen heeft er zo ontzettend veel voor gedaan", zegt Mike Janssen met een glimlach terwijl hij voor de vijfde keer naar de race van Van Gendt kijkt. De wereldkampioen BMX wist alle valpartijen in de finale te ontwijken en bleef in de finale landgenoot Niek Kimmann voor die zilver won.

"Het is geweldig om te zien dat de nummers één en twee uit Nederland komen. Samen met de Olympische Spelen gaat dat de sport zeker een boost geven in Nederland", zegt de oprichter van het BMX-Museum.

Bakermat

Brabant is de bakermat van het fietscrossen in Nederland volgens Janssen. "In de jaren tachtig toen de sport hier ontstond, was er in Brabant voldoende ruimte voor banen en er waren sterke organisaties die clubs en wedstrijden organiseerden."

Zelf reed Janssen ook jarenlang op de crossbaan, toen nog vooral in het zand. De provincie heeft al meerdere wereldkampioenen voortgebracht de afgelopen jaren. Donderdag nog werd Ellen Jacobs uit Mill wereldkampioene bij de vrouwen boven de 25 jaar.

Zoektocht

Het museum in Megen ontstond omdat Janssen op zoek ging naar zijn oude BMX-fiets. "Die heb ik overigens nooit meer gevonden, wel een replica. Zo ben ik begonnen met fietsen te verzamelen." In 2009 opende hij het museum op de zolder van een boerderij in Megen.

"Aan bijna elke fiets en elk kledingstuk kleeft wel een verhaal. Soms werd zo'n fiets op een camping als crossfietsje gebruikt, of als bierfiets en dan wilden mensen er vanaf terwijl het een heel bijzonder exemplaar was." Op de zolder staan 150 crossfietsen, voornamelijk uit de eerste jaren van het BMX'en.

Kampioenstrui

Naar schatting heeft Janssen wel 50.000 kilometer in de auto gezeten om zijn verzameling compleet te krijgen. De ruimte staat overvol met fietsen, frames, onderdelen, kleding, boeken en bekers. "Er is altijd wel plek voor spullen van wereldkampioenen, zo heb ik al de regenboogtrui van Laura Smulders."

De oprichter van het museum zou het prachtig vinden als dat dé fiets van Van Gendt zou zijn, maar is blij met alles en hoopt dat de wereldkampioen iets wil opsturen. "Een fiets is niet realistisch, want die zijn zo hightech en helemaal op maat gemaakt. Die doen wereldkampioenen echt niet weg."

Bescheiden

Janssen kent Van Gendt niet heel goed, maar heeft hem wel ontmoet in 2011 toen de huidige wereldkampioen zijn zoontje BMX-training gaf. "Hij is heel aardig, down-to-earth en een harde werker. Hij gaat ook heel goed met kinderen om en neemt de tijd om ze alles bij te brengen."

Dure handel

De handel in oude crossfietsen is een stuk ingewikkelder geworden. "De prijzen zijn door het dak gegaan omdat handelaren fietsen in onderdelen verkopen. Trappers en sturen voor vele honderden euro's zijn normaal geworden", weet Janssen.

Soms willen mensen hun gedoneerde of verkochte BMX-fiets terug, maar daar is hij voorzichtig mee. "Laatst heb ik dat gedaan, maar die stond daarna voor een vermogen op Marktplaats, dus dat doe ik alleen nog maar bij een heel persoonlijke reden."

Voor zijn werk woont Janssen inmiddels in China met zijn gezin. "Veel tijd kan ik dus niet meer besteden aan het museum, maar mijn vader Jan en BMX-grondlegger Gerrit Does beheren het nu." Loslaten zal hij het BMX'en nooit, dat blijkt wel uit het plezier dat hij heeft met de wereldtitel van Van Gendt.