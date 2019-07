Eigenaar na grote brand in aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk: 'Ik ga gewoon door'

Iets voor acht uur kreeg de 59-jarige Van Opstal een brandmelding. "Dat gebeurt wel vaker. Meestal is het een vliegje of zo dat zo'n melding veroorzaakt, maar deze keer had ik meteen een onderbuikgevoel dat er wat meer aan de hand was. Ik heb toen meteen de brandweer gebeld."

Al eerder grote brand

Kees zou eigenlijk uit gaan eten met zijn partner, maar na de brandmelding ging hij meteen naar zijn bedrijf. Daar bekeek hij de brand van dichtbij.

Zes jaar geleden werd zijn bedrijf ook al verwoest door vlammen. De schade was toen enorm. "Dit heb ik allemaal al eens meegemaakt", legt Kees zondagavond op zijn gemak uit. "Toen ben ik er ook bovenop gekomen en dat gaat nu ook weer gebeuren."

Brandwerende scheiding

Vanwege de grote brand in 2013 heeft Van Opstal destijds een brandwerende scheiding laten bouwen tussen de loods en het bedrijfspand. Normaal houdt een wand het een uur vol, deze wand houdt het twee uur vol. "En dat komt nu goed van pas", zegt een brandweerwoordvoerder zondagavond.