Schade groot na brand bij aanmaakblokjesfabriek Oisterwijk, buurt stinkt naar paraffine [VIDEO]

De geur wordt volgens haar veroorzaakt door een olie die in de aanmaakblokjes zit. "Gemaakt van natuurlijke stoffen", benadrukt ze. De brandweer is maandagochtend nog met twee voertuigen aanwezig bij het bedrijf aan de Nedervonder in Oisterwijk. Dit ter controle en ook om eventueel oplaaiend vuur direct te kunnen doven. Volgens de OVD wordt het restant aan aanmaakblokjes ondergedompeld in water, waarna ze afgevoerd worden. Ook kan de rookoverlast nog enige tijd aanhouden.

De brand die woedde bij de aanmaakblokjesfabriek heeft het magazijn compleet verwoest. Daar lag een hoeveelheid aanmaakblokjes van honderdtwintig kuub. Drie tot vier grote vrachtwagens vol. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Woordvoerder Veiligheidsregio over de brand zondagavond bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk

Bij de brand zondagavond kwam enorm veel rook vrij. Uit voorzorg werd daarom een NL-Alert verstuurd met het advies uit de rook te blijven. Een waarschuwing die maandag niet meer van kracht is, laat de Veiligheidsregio weten.

'Vlammen sloegen wild om zich heen'

Een brandwerende muur die de eigenaar van het bedrijf na een eerdere brand heeft laten plaatsen tussen het magazijn en de fabriek heeft er volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio zeker voor gezorgd dat erger is voorkomen. "Vlammen sloegen meteen wild om zich heen", zegt ze. Maar toch heeft de muur ervoor gezorgd dat de fabriek gespaard is gebleven.

Sinds de vorige grote brand in 2013 waren veel aanvullende maatregelen genomen. De eigenaar laat weten aan Omroep Brabant weten dat het pand aan alle regelgeving voldoet.

'Groot opgeschaald'

In totaal zijn er zondagavond en -nacht bijna 120 mannen en vrouwen van de brandweer bezig geweest met blussen. "Twee pelotons, want we hebben onmiddellijk groot opgeschaald."