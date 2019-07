Varkensboer al eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij drugslab in Maarheeze

Een van de verdachten die zondag is aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab aan Het Laar in Maarheeze, is Leon van der L. De varkensboer werd in 2016 al veroordeeld tot een celstraf van enkele maanden. Ook toen ging het om betrokkenheid bij een drugslab.

Beide drugslabs waren gevestigd in loodsen die enkele honderden meters van elkaar verwijderd liggen in dezelfde straat. Bij de inval afgelopen zondag werden vier mannen, onder wie L., aangehouden. L. is volgens de politie eigenaar van de loods.

De politie viel de loods binnen ‘nadat er informatie bij de politie was binnengekomen’. In het lab is amfetamine gevonden. De loods werd in het weekend bewaakt. Maandag is de De Landelijke Faciliteit Ontmantelen begonnen met de ontruiming van het lab.

In juni 2016 werd in een andere loods aan Het Laar een groot drugslab ontdekt. Aanvankelijk leek het om een klein drugslab te gaan. Later bleek het om een professioneel lab te gaan. De politie hield destijds L. ook als verdachte aan.

In 2016 maakten we opnamens bij het drugslab waar Leon van der L. bij betrokken was:

