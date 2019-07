Frank Lammers speelt Amerikaanse president: 'Niet slecht voor menneke uit Mierlo'

Lammers gaat de rol spelen van John Adams. Hij was de opvolger van George Washington als president en één van de meest invloedrijke mensen bij het opstellen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in 1776. “Adams was een belangrijke man voor de Amerikaanse geschiedenis. Dat mag algemeen bekend zijn. Ik had me al eens in hem verdiept voordat Roel Reiné me voor de rol benaderde en ik vond het wel leuk om dit te gaan doen. Je bent al snel een betere president dan de huidige.”



Michiel de Ruyter

Lammers en de uit Eindhoven afkomstige Reiné kennen elkaar onder meer van de film Michiel de Ruyter. Reiné was de regisseur van deze Nederlandse bioscoophit, waarin zijn provinciegenoot de hoofdrol speelde. De onlangs overleden Rutger Hauer had hierin overigens een mini-aandeel.

De serie over George Washington wordt in Roemenië opgenomen en is uiteindelijk te zien op History Channel. Het docudrama gaat zes uur duren. Lammers vertrekt volgende week naar Roemenië voor zijn aandeel in de productie. “Ik weet nog niet hoelang het voor mij gaat duren. Dat zien we wel. Ik heb nu vakantie en dan heb ik er wel even tijd voor.”



'Echte leven'

History Channel wil met de documentaire naar eigen zeggen 'het echte leven tonen van de man die iedereen kent, maar van wie maar weinigen het echte verhaal snappen'. “Adams was in eerste instantie een tegenstander van Washington, werd vervolgens zijn eerste vervanger en daarna zijn opvolger”, vertelt de goed geïnformeerde Lammers, die eerder dit jaar werd geroemd om de hoofdrol die hij speelt in de razend populaire Netflix-serie Undercover.

Reiné regisseert alla dramascènes in de documentaire over George Washington. Hij werkt samen met Nederlandse cameraman Rolf Rekens. Reiné regisseerde niet alleen Michiel de Ruyter. Ook Redbad staat op zijn naam. Verder regisseerde hij een aantal afleveringen van de serie Knightfall, die eerder ook werd uitgezonden op History Channel.