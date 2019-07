Gezeik en gezeur horen bij Theaterfestival Boulevard: 'Dat bewijst dat het mensen aan het hart gaat'

De Parade in Den Bosch wordt deze dagen omgetoverd tot 'de huiskamer' van Theaterfestival Boulevard. Aan de voet van de Sint-Jan, maar ook op andere plekken in Den Bosch, Vught en Sint-Michielsgestel zijn van 1 tot en met 11 augustus zo'n 120 verschillende theatervoorstellingen te zien. En directeur Viktorien van Hulst neemt 'gezeur en gezeik' van de bezoekers graag op de koop toe.

De organisatie rekent dit jaar op 140.000 bezoekers, die overigens niet allemaal alleen voor het theater zullen komen. Want het sfeervolle festivalterrein aan de voet van de Sint Jan is ook een gewilde plek voor een hapje en vooral ook voor een drankje.

Voor Directeur Viktorien van Hulst bevat haar festival drie belangrijke elementen. Uiteraard een mooi en kwalitatief aanbod van theater- en dansvoorstellingen. Daarnaast laagdrempeliger straattheater en kleine voorstellingen. Maar ook het bourgondische karakter van het festivalterrein als ontmoetingsplek voor de festivalbezoeker.

Van Hulst: "Dat zou je heel simpel kunnen samenvatten al 'voor ieder wat wils'. Volgens mij gaat het echt om de samenhang van deze verschillende onderdelen. Iedereen moet zich welkom voelen. Het programma van ons festival is het hart van wat we doen, maar bijvoorbeeld hier een biertje drinken hoort er ook net zo bij."

Tussen Amsterdam en Antwerpen

Het theaterfestival van Den Bosch gaat de 35e editie tegemoet. Veel bezoekers van het eerste uur bezoeken nog steeds jaarlijks het festival. Dat lijkt voor vergrijzing van het publiek te zorgen, maar dat vindt Viktorien van Hulst niet zo problematisch.

"Die oudere bezoekers nemen ook hun kinderen en later zelfs hun kleinkinderen mee. Die nieuwe aanwas is er wel degelijk. Zeker bij het publiek dat hiervoor van elders naar Den Bosch komt. Het publiek komt van steeds verder weg. Zeg maar van tussen Amsterdam en Antwerpen, maar steeds meer ook van nog verder weg."

Traditionele 'gezeik en gezeur'

Overigens is een bekend 'Bosch' fenomeen bij De Boulevard dat er jaarlijks door de trouwe, vaste bezoekers ook regelmatig kritiek is op het aanbod. Te veel of te weinig aandacht voor de horeca op het festivalterrein, te weinig straattheater, te weinig kleine voorstellingen of te weinig gratis voorstellingen. Vaak met de toevoeging dat dat in vroegere jaren wel anders was. Viktorien van Hulst moet wel een beetje om lachen om het bijna traditionele 'gezeik en gezeur'.

"Over alles waar je van houdt ben je ook kritisch en het gaat vaak met herinneringen dat vroeger alles beter was. Dus als we commentaar krijgen, weten we dat mensen er ook mee bezig zijn. Maar het is gewoon een feit dat we steeds meer gratis aanbod hebben. Dus ook wat betreft het straattheater. Maar het gevoel van mensen en zeker een gevoel van vroeger kun je heel moeilijk wijzigen."

Regionale en internationale voorstellingen

Van Hulst is uiterst tevreden met het programma van deze editie van haar festival. Een ruim en gevarieerd aanbod met voorstellingen uit de eigen regio, maar ook gelauwerde internationale gezelschappen die naar Den Bosch komen. Over één ding heeft ze geen zeggenschap, terwijl dat wel een heel belangrijke factor is voor het slagen van Theaterfestival Boulevard: het weer.

"Ik zou zo tekenen voor elke dag het weer van vandaag. Want met mooi weer is dit plein op De Parade, onze huiskamer tijdens het festival, natuurlijk een stuk gezelliger. Maar het is overdreven dat de weersomstandigheden allesbepalend zijn voor het slagen van het festival. We hebben heel veel voorstellingen in binnenlocaties en er is genoeg te doen, maar laten we toch maar hopen op lekker zomers weer."