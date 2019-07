Jan maakt met water tekeningen in het gras, nu maar hopen dat het niet gaat regenen

Vorig jaar trok Jan landelijke aandacht met zijn tekening van een lachend gezichtje, een smiley. Ook dit jaar is Jan druk bezig op het dorre grasveld aan de Rogier van de Weijdenstraat in Den Bosch. Met een emmertje water tekent hij de contouren van wat straks een tekening van een collectebus van gras moet worden. Waar water terechtkomt, zal het gras groen worden.

"Ik wil dit jaar aandacht vragen voor de lokale goededoelengids. Daarin kun je zien aan welke goede doelen in Den Bosch je geld kunt geven. Vandaar dat ik een tekening maak van een collectebus met drie muntjes erboven."

Woord van het Jaar?

Het grastekenen staat nog in de kinderschoenen en het woord staat dus ook niet in het woordenboek. Maar misschien gaat dat er in de toekomst wel van komen. Reden voor hem om de uitgeverij van het woordenboek maar eens te bellen en te vragen naar de mogelijkheden. De Rond: "Als ik dit jaar weer veel aandacht trek met mijn tekening dan kan het woord genomineerd worden als Woord van het Jaar. En dan komt het misschien wel in het woordenboek."

Maar het blijft een gok of de tekening van de collectebus uiteindelijk te zien is op het gras. Want mochten de voorspelde buien aan het eind van de week inderdaad doorzetten, dan wordt het hele gazon groen en is er van contrast geen sprake. Waarschijnlijk is Jan de enige die blij is met de warme, gortdroge zomer...