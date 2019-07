Dode bij ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de A67 is 34-jarige man uit België

De vrachtwagenchauffeur die maandag om het leven kwam bij een ernstig ongeluk met meerdere vrachtwagens op de A67, is een 34-jarige man uit de Vlaamse gemeente Rijkevorsel. Dit meldt de politie dinsdag.

Drie vrachtwagens botsten maandag rond het middaguur op elkaar. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Bij het ongeluk viel dus één dode, ook raakten twee anderen gewond.

De snelweg was richting Eindhoven uren dicht. Dit kwam mede doordat een van de vrachtwagens een gevaarlijke stof vervoerde. Het afvoeren daarvan kostte veel tijd.

Tweede ongeluk

Later op de middag was er een tweede ongeluk op de A67. Toen was een ander gedeelte van de weg richting Eindhoven dicht.