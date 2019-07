Tilburgse kermis niet meer winstgevend, gemeente al drie jaar in rode cijfers

De kermis als melkkoe? Dat was wel hoe exploitanten het zagen, geeft Atze Lubach, voorzitter van kermisbond BOVAK, toe: "In de hoogtijdagen bracht de Tilburgse kermis zo'n drie tot vier ton op. Dat geld verdween in de algemene middelen van de gemeente."

Opbrengsten

Als we de cijfers van de laatste jaren erbij pakken, kwam 2014 qua opbrengst voor het laatst in de buurt van die hoogtij-jaren:

* 2014: 295.000 euro

* 2015: 188.000 euro

* 2016: 64.000 euro

Rode cijfers

En daarna slaat het om. De laatste drie jaar schrijft de gemeente Tilburg rode cijfers:

* 2017: -133.000 euro

* 2018: -117.000 euro

Voor 2019 heeft de gemeente de precieze cijfers nog niet bij de hand. Maar de Tilburgse kermis heeft ook dit jaar geld gekost, geeft burgemeester Theo Weterings toe: een kleine ton.

Veiligheid

Van een flinke opbrengst naar kostenpost. Hoe kon dat gebeuren? Weterings: "De kentering heeft te maken met de uitgaven die wij moeten doen. We maken meer kosten, vooral op het gebied van veiligheid. We moeten bescherming bieden aan de bezoekers van de kermis."

Ook Tilburg moet rekening houden met terreurdreiging, zegt de burgemeester: "Denk aan de wegversperringen die je ziet bij de toegangswegen. Ze zijn bedekt, maar ze zijn er wel."

Er waren ook beveiligers op de kermis. Er zijn bomen en bloembakken verplaatst. Weterings: "Daar zijn heel veel mensen twee weken lang mee bezig geweest".

Inkomsten dalen

Aan de andere kant zie je dat de inkomsten uit het verpachten van de standplaatsen dalen. Kermiswethouder Rolph Dols: "De inschrijving werkt bij ons anders dan op andere kermissen. Wij vragen aan de exploitanten, wat ga jij toevoegen aan de kermis die wij met elkaar willen bouwen? We kijken of ze bereid zijn de attractie aan te kleden in Tilburgse stijl."

Dat zie je vooral goed op een speciale dag als Roze Maandag. Dols: "Dan blijkt hoe exploitanten uitpakken om hun attractie in de sfeer van de dag te krijgen. En dat terwijl Roze Maandag voor veel exploitanten niet de beste dag is. Dan zeg ik: da's top."

De gemeente kiest dus niet per se voor de hoogste bieder. Volgens Dols zijn de exploitanten blij met deze manier van werken: "Tegen mij zeggen ze dat ze vinden dat de kermis de afgelopen drie, vier jaar beter is geworden."

Lastig

Atze Lubach van kermisbond BOVAK noemt deze manier van werken 'uniek in Nederland'. En daarom moeten veel exploitanten nog wel wennen: "De exploitant staat vaak al tientallen jaren in Tilburg. Die zegt: jullie weten toch wel met welke attractie we komen? En nu moet hij zich ieder jaar opnieuw onderscheiden en zijn waar verkopen. Dat is nieuw en dat vinden ze lastig. Het is iets waar ze in moeten groeien."

Nationaal product

Is het eigenlijk een probleem dat de Tilburgse kermis geld kost in plaats van opbrengt? Wat Lubach betreft zeker niet: "Een feestje mag geld kosten. Als we het hebben over de Tilburgse kermis, dan gaat het over ons nationaal product. Een tiendaags feest dat de gemeente gebruikt om zich landelijk te positioneren. Je hebt het over Tilburg en de kermis, zoals je over Nijmegen en de Vierdaagse praat. En marketing kost geld."

'Visitekaartje voor Tilburg'

Burgemeester Weterings maakt zich niet druk over het feit dat de Tilburgse kermis is veranderd van een melkkoe in een kostenpost: "De kermis is op de eerste plaats een visitekaartje voor Tilburg. Wij hebben de grootste kermis van de Benelux. Voor veel mensen is het een hoogtepunt in het vakantieseizoen. Dat willen we graag zo houden. Als je daar dan als gemeente een ton insteekt, denk ik dat veel Tilburgers zeggen, da's een goede zaak, dat mag best."

Weterings denkt ook niet dat de kosten verder gaan stijgen: "Ik denk dat kermisexploitanten graag in Tilburg staan en dat we in de toekomst een bijna renderende kermis kunnen blijven draaien in Tilburg."