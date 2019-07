Europees drama PSV: geen Champions League na nederlaag tegen FC Basel

Vorige week in Eindhoven wist PSV nog met 3-2 te winnen. Pas in de slotfase stelde PSV de zege toen veilig.

Mokerslag Van Wolfswinkel

Eray Cömert opende in de achtste minuut de score voor de Zwitsers via een kiezelharde vrije trap, die via de onderkant van de lat het Eindhovense doel binnensloeg. In de 23e minuut kopte Bruma PSV op gelijke hoogte. De bal verdween van zo'n vijftien meter afstand in de kruising.

In de tweede helft had PSV aanvankelijk de overhand, maar in de 68e minuut was het de Nederlander Ricky van Wolfswinkel die de Zwitsers op 2-1 zette. PSV moest één keer scoren om de derde voorronde van de Champions League te bereiken, maar dat lukte niet.

Voorronde Europa League

PSV deed vorig seizoen wel mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Mark van Bommel strandde toen in de groepsfase.

Nu zal PSV zich moeten opladen voor de derde voorronde van de Europa League. Mogelijke tegenstanders zijn Sturm Graz (Oostenrijk) of FK Haugesund (Noorwegen).