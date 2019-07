Jongen (15) opgepakt voor overval Tilburgse cafetaria dankzij kijkers Bureau Brabant

TILBURG -

Een 15-jarige Tilburgse jongen is woensdagmorgen opgepakt door de politie op verdenking van deelname aan een overval op een Tilburgse cafetaria in maart. Dankzij tips van kijkers van het opsporingsprogramma Bureau Brabant is hij aangehouden. De politie hoopt de tweede overvaller op korte termijn te arresteren.