Man (33) thuis opgepakt voor overval op Kruidvat

De man die dinsdagmiddag een overval pleegde op de Kruidvat aan de Bunders in Veghel, is opgepakt. Het gaat om een 33-jarige inwoner van Veghel. Dat meldt de politie woensdag. Mede dankzij reacties op de Burgernetmelding die werd verstuurd, kon de man in de kraag worden gevat.

De man overviel de drogisterij rond halfdrie 's middags. Hij bedreigde het personeel met 'iets wat op een vuurwapen leek'. Dat wapen werd later gevonden in een vijver bij de Spreeuwendonk in Veghel. De overvaller ging er met geld vandoor. Niemand raakte gewond.

Inwoner van Veghel

Met een helikopter werd naar de man gezocht. De man is dinsdagavond in zijn huis in Veghel aangehouden.