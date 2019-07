Rookverbod op stations? 'ProRail, pleur op!'

De rokers zijn al verbannen naar het einde van het perron, buiten de overkapping. Daar zit een Drentse vrouw haar sigaretje te roken. Over het rookverbod op stations is ze niet te spreken: "Straks mag je nergens meer roken, zelfs niet achter je eigen huis, omdat de buren klagen. Ik vraag mij af of je dan nog wel iets mag eten of drinken op het perron, ik ben het er niet mee eens."

'Dan wil ik niet meer met de trein reizen'

Een Rotterdamse vrouw die een joint staat te roken, maakt van haar hart geen moordkuil: "ProRail pleur op, jullie zijn al duur genoeg". Als er een rookverbod komt dan wil ze niet meer met de trein reizen.

Een NS-medewerker die een sigaretje rookt, mag officieel niets zeggen. Maar zijn privé-mening wil hij wel geven: "Het is een heksenjacht op rokers. Straks mag je nergens meer roken. Op deze plek (de rookzone aan het uiteinde van het perron) ben je niemand tot last".

Begrip

Na lang zoeken komen we een roker tegen die begrip heeft voor de maatregel van ProRail: "Als andere mensen er last van hebben dan moet je daar rekening mee houden, desnoods stop ik misschien wel met roken".