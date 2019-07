Drie kroonjaren in één voor Addy van den Krommenacker, dat wordt gevierd met jubileumshow

Niet terugkijken, maar alweer vooruit. Bezig zijn met het jaar daarop of eigenlijk zelfs het jaar dáárop. Dat is hoe het werk er normaal voor modeontwerper Addy van den Krommenacker uitziet. Toch gaat hij in 2020 wel eens uitgebreid stilstaan bij zijn eerdere collecties. Hij wordt dan zeventig, zit vijftig jaar in het vak én ontwerpt twintig jaar. Drie kroonjaren in één.

“Het is fijn om dat eens te doen. Een prachtig moment om terug te kijken op mijn leven en de vele facetten uit mijn carrière”, vertelt de Bossche modekoning. “Het is toch een hele historie. Onvoorstelbaar wat ik allemaal heb gedaan de vijftig jaar dat ik in het vak zit.”

Daarom komt er volgend jaar april, rond zijn verjaardag, een jubileumshow. In ‘zijn Den Bosch’. Zijn modecarrière ging daar in de jaren '80 van start en hij woont er nog altijd. “Ik ben voorzichtig een boetiek binnengestapt en vroeg of ik hulpverkoper mocht worden. Zo is het begonnen.”

Geen schilder

Zijn ouders waren het niet meteen eens met zijn keuze. “Ik kom uit een creatieve familie. Mijn broer was al een best bekende kunstschilder en mijn andere broer zat in het grafische vak. Ze waren eigenlijk niet blij. Mijn vader wilde een opvolger voor zijn schilderszaak.”

Hoe succesvol hij is geworden als ontwerper, had hij graag aan zijn vader willen laten zien. Die heeft het niet meer meegemaakt, omdat hij al vroeg overleed. Zijn moeder was uiteindelijk nog wel zo trots als een pauw. “Zij werd 99, dus heeft wel een groot deel meegekregen”, vertelt hij.

Addy hoopt zelf ook nog flink wat jaren mee te lopen, ook in de modewereld. “Als mijn gezondheid het toelaat, wil ik nog minstens twintig jaar door. Ik zou ook niet zonder kunnen. Het is mijn grootste angst dat dat weg zou vallen. Gelukkig ben ik nog hartstikke energiek.”

Sterrencreaties en bijzondere verhalen

Vol enthousiasme stort hij zich nu op de jubileumshow. “We zijn druk bezig. Ik kijk wat sterren aan hebben gehad of wat bijzondere jurken zijn waar een historie aan zit. Het zou leuk zijn als belangrijke jurken die door sterren gedragen zijn dan ook weer geshowd worden door ze. Maar ik ben ook jurken aan het opknappen. Sommige zijn de hele wereld overgegaan.”

Addy, geboren op 8 april 1950 in Uden, gaf in de loop der jaren shows over de hele wereld. Zijn hoofdatelier zit in Den Bosch, maar hij heeft ook ateliers in Italië en winkels in onder meer Spanje en Koeweit. Hij groeide uit tot ontwerper van vele bekenden uit de politieke, diplomatieke, televisie- en theaterwereld.