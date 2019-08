'Grote zorgen' om vermiste Eline Pols (12) uit Tilburg, meisje sinds woensdagavond spoorloos

In de nacht van woensdag op donderdag noemde de politie de vermissing van het meisje uit Tilburg Noord, de wijk Heikant, al 'urgent'. Omdat het meisje niet eerder is weggelopen van huis vindt de politie haar vermissing 'erg raar'.

"We tasten volledig in het duister over waar Eline is", zegt een woordvoerder. "We hebben tot nu toe niks van haar kunnen traceren." Er komen donderdagochtend al direct tips binnen bij de politie over Eline. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zeggen haar te hebben gezien. "Dat gebeurt in dit soort zaken eigenlijk altijd vrij snel", zegt een woordvoerder.

Vermist Kind Alert

"We hebben vanochtend een Vermist Kind Alert in Tilburg en omgeving verstuurd", laat de politie weten. De boodschap is in een straal van 25 kilometer rond Tilburg Noord verspreid en is bijvoorbeeld te zien in bussen in en om Tilburg. Ook werd donderdagochtend een Burgernetmelding verspreid.

De politie verstuurt twintig keer per jaar een Vermist Kind Alert om landelijk of regionaal extra aandacht te vragen voor een kindvermissing.

De inspanningen van de politie zijn in eerste instantie vooral gericht op 'het mobileren van mensen om ogen en oren open te houden', zegt een woordvoerder. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verstuurde Vermist Kind Alert. Van een zoekactie op straat is nog geen sprake.

Opvallende fiets

Eline vertrok op een zwarte fiets met een bagagedrager aan de voorkant, rode banden en een rood zadel. Ze draagt een lichtblauwe spijkerbroek, is 1,60 meter lang, heeft een normaal postuur en ze draagt haar lange blonde haar los. De politie is sinds halftwaalf woensdagavond op de hoogte van de vermissing. Haar familie zoekt sinds halftien die avond naar het meisje.

De vermissing werd door de politie rond twee uur in de nacht van woensdag op donderdag gemeld.