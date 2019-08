Meisje van 12 vermist in Tilburg-Noord, politie noemt situatie 'urgent'

Een meisje van 12 wordt sinds halfzeven woensdagavond vermist in Tilburg-Noord. De politie heeft het over een ‘urgente vermissing’. Het meisje rijdt volgens informatie van de politie op een zwarte fiets met een bagagedrager aan de voorkant, rode banden en een rood zadel.

De vermissing werd door de politie rond twee uur in de nacht van woensdag op donderdag gemeld. Het is niet duidelijk waar het meisje voor het laatst is gezien.



Het meisje draagt een lichtblauwe spijkerbroek, is 1.60 meter lang, heeft een normaal postuur en ze draagt haar lange blonde haar los.