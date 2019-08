Zes branden in korte tijd in wijk Oud-Noord in Tilburg

Deze auto aan de Lambert de Wijsstraat in Tilburg ging in vlammen op. Foto: Jack Brekelmans

Bewoners van de Tilburgse wijk Oud-Noord zijn woensdagnacht opgeschrikt door maar liefst zes branden en brandjes. Het begon rond middernacht aan de Lambert de Wijsstraat met een autobrand. Nog geen half uur later was het raak in de Goirkestraat waar twee scooters in vlammen opgingen.

Om halftwee werd een brand gemeld aan de Professor Rogierhof. Hier ging het om een scooter. Twintig minuten later brandde aan de Willem Knuttelstraat een caravan uit.



Rond twee uur vervolgens was het raak aan de Van Alphensraat waar een bedrijfswagen in brand stond en weer tien minuten later moesten twee kliko’s aan de Bataviastraat het ontgelden.



Brandstichting?

Het is niet duidelijk of er sprake is van brandstichting, maar zes branden in ruim twee uur tijd op relatief korte afstand van elkaar is op zijn minst opvallend te noemen.