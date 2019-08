Woede om brandgolf in Tilburgse wijk: 'Onze vakantie gaat niet door want de caravan is uitgebrand'

Naast een caravans gingen ook scooters en een bedrijfswagen in vlammen op. Dat in een tijdsbestek van ruim twee uur.

'Even paniek in huize Janssens'

Jurgen en Janneke Janssens waren druk bezig met het voorbereiden op de vakantie. "De caravan waren wij aan het opknappen", legt Jurgen uit. "En dan gebeurt dit."

Het gezin lag al op bed toen de brand uitbrak. "Wij waren vannacht aan het slapen aan de andere kant van het huis waar de caravan stond. Al snel merkten wij dat er iets mis was en toen was het even paniek in huize Janssens."

'Kinderen schrokken zich wezenloos'

Buiten bleek dat de caravan in brand stond. "Toen hebben wij meteen 112 gebeld. De kinderen begonnen te huilen. Ze schrokken zich wezenloos."

De caravan was nog niet volgeladen met kleren en vakantiespullen. "Dat zouden wij zaterdag gaan doen maar dat hoeft nu niet meer. "

'Weet niet wat ze willen bereiken'

Al snel bleek dat er nog meer branden waren. "Op maar liefst zes verschillende plekken. Ik denk in hemelsbreed een cirkeltje van een kleine kilometer. Misschien dat het vandalen te voet zijn of op een scooter of fiets", vermoedt Jurgen.

"Ik snap niet waarom je andermans eigendommen gaat vernielen of vakanties gaat vergallen. Ik weet niet wat ze daarmee willen bereiken."

De uitgebrande caravan. (Foto: Tonnie Vossen)

'Anders stond het hele huis in brand'

Ook de auto van Mark Wouters ging in vlammen. "Rond kwart voor twaalf hoorden wij geschreeuw en toen gingen wij kijken. De vlammen kwamen hoog uit de auto. En als je buitenstaat besef je pas wat voor pech je hebt gehad. De brandweer was gelukkig al snel ter plekke anders had het hele huis in brand gestaan."

Bij een brand komt veel werk kijken. "Alle rotzooi moet worden opgeruimd. Het is een grote bende hier. En dan ook nog veel papierwerk voor de verzekering."