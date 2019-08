Twee verdachten aangehouden voor zes branden Tilburg

Zes branden in korte tijd in wijk Oud-Noord in Tilburg

Diverse agenten zijn op zoek gegaan naar de verdachte, die uiteindelijk in de Poststraat in Tilburg is aangehouden. De man zit momenteel vast en wordt verhoord.

De tweede verdachte is aangehouden aan de Spoordijk. Ook hij zit nog vast voor onderzoek.

Brandgolf

Bewoners van de Tilburgse wijk Oud-Noord werden woensdagnacht opgeschrikt door maar liefst zes branden. Het begon rond middernacht aan de Lambert de Wijsstraat met een autobrand. Nog geen half uur later was het raak in de Goirkestraat, waar twee scooters in vlammen opgingen.

Om halftwee werd een brand gemeld aan de Professor Rogierhof. Hier ging het om een scooter. Twintig minuten later brandde aan de Willem Knuttelstraat een caravan uit. Rond twee uur was het vervolgens raak aan de Van Alphensraat waar een bedrijfswagen in brand stond en weer tien minuten later moesten twee kliko’s aan de Bataviastraat het ontgelden.

Hieronder vind je de plekken waar woensdagnacht in Tilburg branden waren.