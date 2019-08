Vincent van Gogh door de ogen van vrienden en familie; schilder was niet alleen maar ongelukkig

DEN BOSCH -

Vincent van Gogh was niet alleen eenzaam, lastig, depressief en miskend, zoals hij zo vaak wordt afgeschilderd. De schilder had ook een andere kant. Hij had een lange, innige relatie met zijn familie en vrienden bijvoorbeeld. Van collega-kunstenaars kreeg hij waardering, vriendschap en erkenning. In een grote najaarsexpositie wil Het Noordbrabants Museum in Den Bosch deze kant van Van Gogh laten zien.