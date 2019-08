Camera's en sensoren moeten diefstal van gereedschappen op Brabantsedag tegengaan

De gemeente Heeze-Leende wilde twee jaar geleden een cadeautje geven aan de Brabantsedag, omdat het evenement toen zestig jaar bestond. Alle werkplaatsen kregen een verharde ondergrond, zodat de bouwers niet meer op ladders in de modder hoefden te wiebelen. Dit jaar trekt de gemeente 40.000 euro uit om de werkplekken nog verder te beveiligen met camera's en sensoren.

Veel stress door diefstal

De bouwers werken ook deze zomer weer hard aan hun wagens, die op 25 augustus moeten stralen tijdens de theaterparade. Een hele harde deadline, die zorgvuldige planning vereist. En dus is de stress groot als dieven hun slag slaan. "Er wordt nogal eens ingebroken", zegt projectleider Ed Heuts van de gemeente Heeze-Leende. "Dat is buitengewoon frustrerend en zonde."

Volgens Heuts is de emotionele schade van een diefstal vaak veel groter dan de waarde van de spullen die worden weggehaald. "Je zult misschien denken, een paar gereedschappen, hoe erg is dat nou? Maar voor een bouwgroep, die afhankelijk is van de planning, is dat buitengewoon frustrerend. Die gereedschappen zijn essentieel voor de bouw van de wagen. Die moet gewoon op 25 augustus af zijn."

De bouwers van de Brabantsedag gebruiken vaak dure gereedschappen.

'Beveiligen heeft zin'

Heuts denkt dat beveiliging absoluut zin heeft. "De proef is om te kijken welke soort beveiliging de groepen nodig hebben", zegt Heuts. "Sommige groepen willen sensoren, anderen camerabeveiliging. Dat zijn we op dit moment aan het uittesten bij twee groepen."

"De ene groep heeft de gereedschappen goed opgeborgen in een container met zes sloten. Zij willen vaak gewoon een camera, om te kunnen zien of er iemand binnenkomt die er niet thuishoort. Andere groepen willen juist de gereedschappen goed beveiligen en willen graag sensoren."

Schandpaal

De dieven die het nu nog op de gereedschappen gemunt hebben, kunnen maar beter niet op beeld betrapt worden. "Iedereen in het dorp is betrokken bij de Brabantsedag. Mensen hebben veel respect voor de wagens. We denken aan een schandpaal voor deze dieven", lacht Heuts.

De test met de camera's en sensoren duurt nog een aantal weken. In 2020 moeten alle tenten van de Brabantsedag beveiligd zijn.