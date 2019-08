Storing luchtsysteem mogelijk oorzaak zieke kinderen zwembad Droomgaard

Door een storing in het luchtsysteem zijn de kinderen die in het zwembad van vakantiepark Droomgaard hadden gezwommen, mogelijk ziek geworden. Het zwembad blijft gesloten tot er meer duidelijkheid is. Dat meldt de gemeente.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant doet onderzoek, de uitslag daarover wordt vrijdagochtend verwacht.

Twintig kinderen werden woensdagavond ziek nadat ze gezwommen hadden in het zwembad in Kaatsheuvel. Ze hadden last van prikkende ogen en irritatie aan de huid.

Volgens campingbezoekers was het chloorgehalte in het water te hoog. Het zwembad was overdag gesloten vanwege een te hoge concentratie chloor, maar was 's avonds weer geopend. Volgens het zwembad was alles toen volgens metingen weer in orde.

"Nu blijkt er een storing in het luchtkwaliteitssysteem te zitten", meldt de gemeente. Op dit moment onderzoekt de Omgevingsdienst of de storing van invloed is geweest op de luchtkwaliteit. Een onafhankelijk laboratorium gaat onderzoek doen naar de waterkwaliteit.

Burgemeester Van Aart: “Het is erg vervelend dat dit is gebeurd. We hopen dat de kinderen snel van hun klachten af zijn en dat alle vakantiegasten van Droomgaard zo snel mogelijk weer van hun vakantie kunnen genieten aan het zwembad.”