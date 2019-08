Samet Gumus zag verwarde man ruit kapot slaan in trein: ‘Hij had rode ogen en reageerde vreemd’

Samet Gumus was onderweg vanuit Rotterdam richting Eindhoven toen de trein lang stil bleef staan op het station in Tilburg. “Het treinpersoneel was al naar de verwarde man opzoek want hij was over de poortjes gesprongen.”

Hamer

De 32-jarige man was onder invloed van drugs en kwam in Tilburg de coupé in waar Samet Gumus met zijn vriendin zat. “De man had rode ogen, hij wankelde en reageerde vreemd.” De hamer waarmee hij het glas kapot maakte had hij van de muur gehaald die daar altijd hangt. “Hij sloeg met de hamer het hele raam kapot en vervolgens sloeg hij al het glas terug naar binnen."

Glas in het haar

Het was niet heel druk in de coupé, maar het glas kwam wel terecht op een gezin dat tegenover de vier zits zat waar de man het raam kapot sloeg. “Het glas kwam in de haren van de twee kinderen. Ze moesten huilen. De vader van het gezin was het toen zo beu dat hij de man uit het raam duwde.” Doordat de vader van de twee kinderen de verwarde man een zetje gaf, raakte hij gewond aan zijn hand.

Samet Gumus heeft uiteindelijk niet heel veel vertraging opgelopen door het incident. “Het was al vrij snel duidelijk dat onze trein niet meer verder reed. Gelukkig kwam tien minuten later de volgende trein richting Eindhoven.”

De politie kon de man later aanhouden in Tilburg.