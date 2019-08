Doorrijder Vught aangehouden, bestuurder liet bejaarde fietser zwaargewond achter na aanrijding

De bestuurder die donderdagmiddag in Vught een 68-jarige fietser aanreed en vervolgens doorreed, is aangehouden. Dat meldt de wijkagent. De bestuurder reed door rood en bekommerde zich na de crash niet om het slachtoffer.

Het ongeval gebeurde op de rotonde bij De Schakel en de Laagstraat.

De doorrijder reed in een grijze auto die aan de voorkant en aan een spiegel beschadigd was. De auto, met afgebroken linkerspiegel, werd later teruggevonden aan de Glorieuxlaan in Vught. De politie had van getuigen een signalement van de bestuurder gekregen.

Het ongeluk vond rond kwart over twaalf plaats. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De vrouw is met 'zwaar letsel' naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.