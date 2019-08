Zorgen om zonnepanelen die in brand vliegen in Werkendam: 'Je staat machteloos'

De brandweer en de installateur van de zonnepanelen stellen een onderzoek in naar de brand. Eerder constateerde de brandweer al dat de brand is begonnen bij de zonnepanelen van de woningen, maar het kan ook iets anders geweest zijn dan kortsluiting. De Werkendamse Verwarmingscentrale, de installateur, is vrijdagmiddag begonnen met controleren van de zonnepanelen in de straat. Het gaat om enkele tientallen installaties.

'Kan ook bij mij gebeuren'

Bewoonster Ali Verdonk heeft dezelfde zonnepanelen en maakt zich ongerust. "Wat bij een ander kan gebeuren, kan ook bij mij gebeuren. En ik ben ook maar alleen. De zonnepanelen liggen er al vier, vijf jaar. Zelf had ik nooit gedacht dat het ooit mis zou kunnen gaan."

Verdonk heeft contact opgenomen met Woonservice Meander, haar woningbouwvereniging. "Daar lieten ze mij weten dat ze alles na gaan kijken. Ook bij de buren. Die maken zich ook zorgen. Je staat machteloos. Je kan het namelijk niet voorkomen."

'Zeker schrikken'

Ook bewoner Henk van de Wiel heeft zonnepanelen op zijn dak liggen. "Het is zeker schrikken. Donderdagmorgen dacht ik eerst dat er brand bij mij was maar dat bleek bij de buren te zijn. Gelukkig slaap ik er niet minder om. Er kan 's nachts eigenlijk ook weinig gebeuren, omdat de zon dan niet op de zonnepanelen staat."

Marien Vos vindt dat ze de zonnepanelen goed moeten onderzoeken. "Ik heb dezelfde zonnepanelen. Het hoeft natuurlijk geen kortsluiting te zijn maar ik wil wel graag weten hoe het is ontstaan. Als ze dat weten, kunnen ze ook verbeteringen aanbrengen."

'Ik wacht nog even'

Riet Biesheuvel woont naast het huis waar de brand was. Zij was van plan om zonnepanelen aan te schaffen maar ze wacht nu nog even. "Ik vertrouw het niet zo. Zelf ben ik enorm geschrokken van de brand bij de buren. Ik heb wel wat rookschade gehad daardoor. En nieuwe zonnepanelen, het ligt misschien aan mij maar ik hoef ze even niet."

