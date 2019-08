Niemand wil meer een buxusstruik, kwekers stoppen ermee

De hovenier uit Strijbeek legt aan de NOS uit dat de populariteit van de plant uiteindelijk geleid heeft tot zijn ondergang: “Eerst was de buxus een onderscheidende dure plant, maar op een gegeven moment had elke bouwmarkt wel een buxusactie. Goed voor ons, maar ook prettig voor de buxusrups. Die kon zich zo snel verspreiden.”

Van Dun had eerst zo'n 15 miljoen planten. Nu is daar door de buxusmot nog maar tien procent van over. De buxusmot komt sinds 2010 veel voor in Nederland, en dan vooral in het zuiden. De mot legt eitjes aan de onderzijde van het buxusblad. De rupsen die uit die eitjes komen, eten de buxusstruik op.

Verkeerd bestrijden

Veel mensen kopen daarom geen buxusstruiken meer. Van Dun vertelt dat er wat aan de rupsenplaag te doen is, maar dat mensen niet de moeite nemen om die aan te pakken. Zelf bestrijdt hij de rupsen op een biologische manier met een natuurlijke bacterie. "Mensen die de rups wel bestrijden, doen dat vaak met chemische bestrijdingsmiddelen. Maar vogels die de rups vervolgens eten, worden zo vergiftigd en gaan dood."

LEES OOK: Gooi je gifspuit in de kliko en red de vogeltjes, buxuskweker Adrie bestrijdt buxusmot met bacterie

Helemaal vertrekken uit de branche doet Van Dun niet: hij richt zich nu op buxusonderhoudsproducten. Het land dat hij over heeft, verhuurt hij. Dat staat nu vol met jonge frambozenplantjes.

Ook hovenier Diederik Zandee uit Bavel zegt dat mensen er te weinig aan doen. “De buxus is op zich een makkelijk product qua groei en sterkte, maar de plant is door de rups voor mensen te veel werk”, zegt hij tegen de NOS. Ook hij verdiende er daarom niet genoeg meer aan en moest stoppen met het verkopen van de struik.

'Rupsenplaag kan weer verdwijnen'

Beide hoveniers houden hoop dat de rupsenplaag verdwijnt. “In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland was tien à twaalf jaar geleden ook een rupsenplaag, maar die is verdwenen. De plant groeit daar weer volop. Dat zou ook in Nederland kunnen gebeuren.”