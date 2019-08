Thijs Kroezen rent laatste rondje voor kankeroperatie, wie rent er mee?

Het was een enorme dreun voor Thijs Kroezen uit Breda. Twee weken geleden hoorde hij dat hij voor de zevende keer kanker heeft. Dit keer gaat het om uitzaaiingen in zijn buik. Voor iedere operatie probeert hij zo fit mogelijk te zijn door iedere dag minimaal drie kilometer hard te lopen. Woensdag is de operatie, dinsdagavond loopt hij z’n laatste rondje, en dat doet hij niet alleen.

“Toen ik uitzaaiingen in mijn longen had, wilde ik zo fit mogelijk de operatie in gaan”, vertelt Thijs. “Daarom ben ik toen iedere dag hard gaan lopen. Die operatie is toen heel goed gegaan, en sindsdien doe ik het voor iedere operatie.”

Woensdag is die operatie. “Ik wist dat het eraan kwam, maar het is toch onverwacht snel. Er was ineens een plekje vrij”, zegt hij. “Het is dubbel, je wilt het er zo snel mogelijk uit hebben, maar het blijft toch spannend.”

Botkanker in linkerarm

In 2008 ging het voor het eerst mis. Hij kreeg te horen dat er botkanker was gevonden in zijn linkerarm. Zijn hele arm werd daarom geamputeerd. In 2011, 2013, 2014 en 2015 had hij uitzaaiingen in zijn longen. Ruim twee jaar geleden werd een uitzaaiing op zijn alvleesklier gevonden. “Gek genoeg raak je er een beetje aan gewend."

Toen hij het slechte nieuws dit keer te horen kreeg, begon hij gelijk weer met hardlopen. Dinsdagavond rent hij z’n laatste rondje voor de operatie, en dat doet hij niet alleen. “Mensen vragen me vaak of ze met me mee mogen rennen.” Thijs roept mensen daarom nu op Facebook op, om dat komende dinsdag te doen.

Het is nu de vierde keer dat Thijs zijn ‘laatste rondje’ loopt. De laatste keer, in 2017, liepen er 200 mensen met hem mee. Dinsdagavond hoopt Thijs voor de laatste keer zo’n vervelende periode af te sluiten, en “dan hopelijk voor altijd kankervrij te zijn”.