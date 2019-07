Thijs (25) heeft voor de zevende keer kanker: ‘Gek genoeg raak je er een beetje aan gewend'

Afgelopen woensdag ging hij voor een reguliere controle naar het ziekenhuis. Het was foute boel. “Alweer. Dit is zo ongelofelijk zuur. Ik was tweeënhalf jaar schoon.” Deze keer gaat het om een uitzaaiing in zijn buik.

Positief

Toch probeert hij gelijk op het positieve te focussen. “Ik ben ongelofelijk dankbaar dat ik nog behandeld kan worden. De uitzaaiing zit niet tegen een orgaan aan. Daardoor is het eenvoudiger te behandelen. “Ik wil gewoon leven. Dus ik moet wel positief blijven.”

In 2008 ging het voor het eerst mis. Hij kreeg te horen dat er botkanker was gevonden in zijn linkerarm. Zijn gehele arm werd daarom geamputeerd. In 2011, 2013, 2014 en 2015 had hij uitzaaiingen in zijn longen. Ruim twee jaar geleden werd een uitzaaiing op zijn alvleesklier gevonden.

Onzekerheid

Nu is het dus voor de zevende keer mis. “Gek genoeg raak je er een beetje aan gewend”, vertelt Thijs. "Ik hou er altijd vertrouwen in dat het goed komt, maar je weet nu dat er gewoon niks over te zeggen is. Het maakt niet uit hoe lang ik schoon ben, de onzekerheid blijft."

Dat veel mensen uit Breda Thijs steunen, is meer dan duidelijk. Op Facebook wordt hij overspoeld met reacties. Iedere keer als Thijs hoort dat het weer foute boel is, begint hij met hardlopen. Iedere dag, tot de dag van de operatie. Hij noemt het zijn 'Road To Surgery'. Op het hoogtepunt in 2017 renden ruim 200 vrienden en bekenden een rondje mee, om hem een hart onder de riem te steken.

‘Vervloekt’

Vorige maand deed Thijs voor de zesde keer mee aan het jaarlijks fiets- en loopevenement Alpe d’HuZes in Frankrijk. “Ik probeer het aantal deelnames en keren dat ik ziek ben gelijk te houden.” Dat is nu dus mislukt. “Misschien is de berg vervloekt”, lacht hij.

Thijs gaat volgende week donderdag naar het ziekenhuis om een behandelplan te bespreken. Binnenkort wordt hij geopereerd. “Laten we hopen dat dit de laatste keer is."

In 2008 kreeg Thijs voor het eerst kanker (foto: Thijs Kroezen).