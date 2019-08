Zorg dat je stinkt en vogels in je tuin hebt, want dat is dè manier om wespen weg te jagen

Zet een schaaltje rottend fruit neer

De eerste tip van boswachter Frans Kapteijns: zet een schaaltje met rottend fruit of ranja neer. “Wel aan de andere kant van de tuin natuurlijk. Ze houden van die zoete geur en dus ben jij er dan mooi vanaf."

Geen zoete parfum

Wespen zijn dol op zoete parfum. “Ook al heb je geen zoet eten buiten op tafel staan, als je zoete parfum op hebt, zullen ze je toch weten te vinden. Je kunt beter stinken want hoe zoeter je ruikt, des te lekkerder je bent voor de wesp", zo legt Frans uit. .

Zorg voor vogels in de tuin

Rens Jansen van de Bestrijdingsbrigade Den Bosch vertelde al eerder de handen vol te hebben aan het bestrijden van de wesp. “Per week halen we zo’n 100 tot 150 wespennesten weg. En dat terwijl het échte hoogseizoen pas net is begonnen." Hij adviseert vogels in je tuin te laten bivakkeren. "Vogels eten wespen op, dus daar moeten ze niets van hebben. En ze hebben een hekel aan water, dus besproei je tuin. Met de harde straal van de tuinslang heb je ze snel weggejaagd."

Niet wegslaan!

Een andere belangrijke tip van Frans is heel logisch, maar in de praktijk ook erg lastig: sla de wesp niet weg! "Het is natuurlijk heel moeilijk om stil te blijven zitten als ze zitten te klieren. Maar probeer het toch want als je begint te slaan, voelen ze zich bedreigd. En vallen ze je aan. Grote kans dat je dan wordt gestoken.”

Wespen en pannenkoeken: hang wespenvangers op

Terrastafeltjes vol zoete drankjes is het paradijs voor de wesp. Daarom treffen veel cafés en restaurants maatregelen. Zoals pannenkoekenrestaurant PAN&ZO in Herpen dat wespenvangers en wespenzakken heeft opgehangen. Een ander slimmigheidje is het buiten branden van gemalen koffie, daar houden wespen niet van.



Een wespenvanger is heel makkelijk zelf te maken: knip een plastic fles doormidden, doe de dop eraf en plaats de bovenkant omgekeerd in de onderkant. Giet een laagje zoete ranja of zoiets in de fles en je wespenvanger is klaar voor gebruik. De wespen vliegen naar binnen, maar kunnen er niet meer uit.

Zet een citroenkaarsje neer

Het Boscafé in Oisterwijk pakt het weer anders aan. Daar hebben ze op iedere tafeltje een citroenkaarsje staan en een vliegenmepper liggen. Zodat je letterlijk en figuurlijk zelf 'aan de slag' kunt, mocht het te dol worden.

Wespen gif eruit zuigen en uitspugen

Heb je pech en word je toch gestoken? Zuig dan zo snel mogelijk het gif eruit, aldus Frans. "Dit kan met een insectenpen, maar als je die niet hebt zuig je het wespen gif er gewoon met je mond uit. En spuug je uit. Een beetje azijn erop voorkomt dat de plek gaat zwellen en dat het gif zich in je lichaam verspreidt."

Laat wespen zitten waar ze zitten

En dan nog een allerlaatste tip van Frans: laat de wespen zitten waar ze zitten. “Als je geen last hebt van wespen of wespennesten, laat ze dan met rust. Ze helpen ons met het 'opruimen' van vervelende beesten zoals dazen, muggen en strontvliegen en dat is toch wel erg handig."