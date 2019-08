Mee naar een onbekende voorstelling: Linda en Dennis uit Helmond vonden het 'een leuke verrassing'

De bezoekers

Dennis Callaars (35) is een stevige man met een kaal hoofd en een grote bril. Hij werkt als monteur bij Boels en heeft drie maanden een relatie met Linda van den Eijnde (31). Zij heeft een opleiding als helpende en is druk aan het solliciteren. Ze wonen allebei in Helmond.

De Living

Bij de infobalie van De Boulevard pakken ze de kaartjes voor 'De Living' uit een mooi papiertje. Het zegt ze niet veel, al weet Linda die in Antwerpen heeft gewoond dat NTGent een Belgisch gezelschap is.

Dennis en Linda pakken hun kaartjes uit voor De Living van NTGent.

En de twee Helmonders krijgen het voor hun kiezen. Niet lang nadat de voorstelling is begonnen, lopen de eerste twee mensen al weg, het zicht van de in Theater aan de Parade opgebouwde tribune is niet goed en in De Living wordt de hele voorstelling niet gesproken. Regisseur Ersan Mondtag staat erom bekend dat hij werkt op de grens van voorstelling, performance, dans en muziek. Ik vraag me al snel af hoe m'n twee gasten hier op gaan reageren.

Een vrouw die zelfmoord pleegt

De voorstelling gaat over een vrouw die zelfmoord pleegt. Op het podium zie je twee vrouwen. Ze komen thuis van hun werk, geven de kanarie te eten, trekken een mooie jurk aan, koken een pan soep en één pleegt er zelfmoord. Ze doen het allemaal in twee exact dezelfde (zij het aan elkaar gespiegelde) appartementen.

De regisseur speelt met de tijd. In het rechtse appartement loopt de tijd terug. Daar is de zelfmoord al gebeurd; we kijken naar het linkse appartement, waar de tijd normaal loopt, in de hoop daar te weten te komen waarom de rechtse vrouw haar appartement met gas vol heeft laten lopen.

Linda begint meteen te praten

Net voordat 'De Living' is afgelopen, lopen er nog twee mensen weg. Na het applaus begint Linda al meteen te praten. "Ik vond het decor erg mooi en de jurken. En het was knap hoe de twee actrices (Doris en Nathalie Bokongo Nkumu) zo precies hetzelfde deden."

Doris en Nathalie Bokongo Nkumu spelen in De Living van NTGent. (foto: Michiel Devijver)

We gaan zitten op een terrasje (twee cola en een alcoholvrij biertje) onder de vrolijk gekleurde lampjes op de Parade en proberen onder woorden te brengen wat we gezien hebben. Linda leest enthousiast stukken voor uit de tekst die we tevoren hebben gekregen.

Was het één en dezelfde vrouw?

"Was het één en dezelfde vrouw?" is een vraag die voor de hand ligt. De tekst uit de folder geeft er geen antwoord op. Dennis heeft er wel een gedachte over. "Het was één leven dat op een andere manier afliep omdat de hoofdpersoon een andere keus maakte."

"Ik had zelf niet voor deze voorstelling gekozen", zegt hij, maar ik vond het wel mooi. "Als alles heel,precies wordt uitgelegd, is het allemaal zo duidelijk. Hier had ik meer ruimte om zelf te denken. Dat hoort denk ik wel bij kunst."

Plotwendingen

Linda: "Ik had dit niet verwacht. Deze voorstelling was als het leven zelf. Eerst is alles leuk en dan heb je opeens toch weer een plotwending." Ze vertelt over een vriendin die zelfmoord pleegde en legt verbanden tussen haar eigen leven en wat ze een half uur eerder op het podium heeft gezien.

Vaak komen ze niet in het theater. Vroeger kwam Linda regelmatig in Het Speelhuis in Helmond en in België heeft ze nog meegespeeld in een amateurvoorstelling. "Maar op dit moment heb ik de centjes er gewoon niet voor," voegt ze er aan toe.

"Maar vanavond was het leuk," zegt Dennis. "Het was een voorstelling met een twist, met een verrassing. Daar houd ik van."