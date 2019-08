Bewoners bang na brand: 'Ik moest met hoogwerker uit flat worden gehaald'

In de aula wachten de mensen tot duidelijk is waar ze die nacht moeten slapen (Foto: Jan Waalen).

Het is de derde brand in een paar jaar tijd, de laatste brand was 1,5 maand geleden. In de huizen wonen vooral ouderen, maar ook mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen.

Rond half twaalf 's nachts zitten ongeveer vijftig mensen nog in de aula. Ze wachten daar tot duidelijk is waar ze die nacht moeten slapen. Diverse zorginstellingen hebben al bedden aangeboden. Hooguit een enkeling mag thuis slapen, als de brandweer hun woning vrijgeeft. Locoburgemeester Berend de Vries is ter plekke om met de bewoners te praten.

Met een hoogwerker naar beneden

Annie Brekelmans zit in een rolstoel. Met een hoogwerker werd ze uit haar appartement gehaald. Nu ze veilig in de aula zit, kan ze er wel om lachen. “De kermis was er niets bij. Het is hier in de aula ook gezellig, al vraag ik me af hoe lang het zal duren.”

Brekelmans zag de brand en spreekt over hele grote vlammen. “Ik denk dat dat kwam door het plastic dat er lag en smeulde. Ik weet niet waar ik vannacht zal blijven. Mijn ene dochter is op vakantie en de ander woont ver weg. Ik zie het wel.”

Bang

Sommige bewoners laten weten dat ze erg bang waren. “Ik schrok enorm toen ik die dichte rook zag. Ik mocht eerst in mijn huis blijven, maar naderhand moest ik toch weg. Via de brandtrap zijn we naar beneden gegaan", zegt Riet de Beer. "Het stinkt enorm in mijn appartement. Ik denk niet dat ik vannacht terug mag. Mijn dochter wil hebben dat ik naar haar ga."

An Bierman woont nu 1,5 jaar in haar huis aan het Tjeuke Timmermanspad. Ze voelt zich na de brand niet meer veilig. “Ik ben juist hier gaan wonen, omdat ik niet alleen in heel groot huis wilde wonen. Ik wilde mensen om me heen om me veilig te voelen. Maar dat voel ik me nu niet.”

Bierman kon bij de ontruiming de trap niet af, maar de lift mocht officieel niet gebruikt worden. “Ik kan echt niet lopen, toen heeft de brandweer speciaal voor mij toch even de lift aangezet.”

Puinhoop

Willem den Blanken woonde altijd met plezier naast het woonzorgcomplex. Het gaat om zogenoemde inleunwoningen. De bewoners huren van Wonen Breburg maar kunnen intern wel het zorgcentrum bereiken en een beroep doen op zorg.

“Het was hier fijn wonen, maar begint nu een puinhoop te worden. Dit is de derde brand, volgens mij is het aangestoken”, zegt Den Blanken. “Ik heb COPD en mag mijn woning niet in, want ik kan niet tegen de rook.”