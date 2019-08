15 spinnewielen in Eindhoven om mee te oefenen: 'Kinderen moeten weten waar kleren vandaan komen'

"Het is voor mij een hobby, maar ook mijn doel om dit ambacht te behouden voor de volgende generaties", zegt Tineke Uit den Boogaard. De Eindhovense spinner begeleid de bezoekers die voor het eerst plaats nemen achter het spinnewiel.

Zelf zat ze voor het eerst achter het wiel toen ze 18 was. "Mijn handwerkleerkracht had er eentje staan en ik was nieuwsgierig en heb toen uiteindelijk dat ding overgenomen." Inmiddels spint ze al 41 jaar, heeft ze acht spinnewielen en staat ze zelf voor de klas laat ze ook haar leerlingen soms spinnen.

Tineke legt de 15-jarige Annelin uit hoe in spinnewiel werkt (foto: Collin Beijk)

Herkomst

Waar het de Uit den Boogaard vooral om te doen is, is om kinderen te leren hoe kleding gemaakt werd. Het was namelijk een heel erg arbeidsintensief proces. "Vroeger kostte het honderden uren om kledingstuk te maken, daarom hadden mensen ook zo weinig. Nu kan je kleding zo kopen."

Ze maakt de vergelijking met koeien: "Net zo goed als dat een kind moet weten waar melk vandaan moet komen, moeten ze dat ook weten van kleding. Het spinnewiel helpt daarbij." Al is het voor de Eindhovense en haar mede-spinners ook een manier van ontspannen.

Karla Roseboom zat vroeger achter het spinnewiel terwijl ze op de kinderen paste, nu is het ontspanning

Arbeidsintensief

Dat lag eeuwenlang anders. "Je moest eerst schapen houden, ze scheren, de wol dan wassen en kammen, vervolgens nog kleuren en dan kon je eens gaan spinnen", vertelt Reem Wittenbols van Museum Eindhoven waar het preHistorisch Dorp onder valt.

"Met die garen kon je dan weven en door te weven kon je kleding maken, een gigantisch werk en dat proberen we ook te laten zien tijdens dit spinnersweekend." De medewerkers van het preHistorisch dorp doen dat allemaal op vrijwillige basis, maar het is flink doorwerken voor ze.

Behoud

Het zijn vooral de kinderen die zaterdag achter het spinnewiel kruipen en plukjes wol omvormen tot draden die gebruikt kunnen worden voor het weefgetouw dat uit de veertiende eeuw stamt. Waar sommigen wat moeite hebben, lijkt de 15-jarige Annelin uit Eindhoven de nodige aanleg te hebben.

"Het is wel moeilijk hoor, je moet goed opletten, want het gaat zo mis met het spinnen." Ze is speciaal naar de spinnersdag gekomen om het oude ambacht te leren. "Ik vind het gewoon mooi, maar ook wel bijzonder dat ze vroeger zoveel tijd kwijt waren om kleding te maken."