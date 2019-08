'Triest, je trots wordt vernield', slachtoffer autobekrasser Roosendaal baalt van vernielingen

Bernardo heeft het over in totaal negentien auto’s bij hem in de buurt, die vermoedelijk vrijdagavond bekrast zijn. Niet alleen aan de Koraaldijk waar hij woont, maar ook aan Eleolietdijk en aan de Heliotroopdijk was het volgens hem raak.

De auto van Bernardo lijkt volgens onze verslaggever die zondag in Roosendaal was het meest toegetakeld. En om het voor hem en zijn vrouw allemaal nog wat erger te maken, werd ook de auto van zijn vrouw te grazen genomen.

Financieel vreest Bernardo een ‘aardig probleempje te hebben’ al hoopt hij dat het door de verzekering op een goede manier kan worden opgelost. Hij heeft geen idee wie er achter de vernielingen zit. Hij hoopt daarom dat er mensen zijn die iets hebben gezien.

Ook Fons is de klos

Fons Goossens, die woont aan de Heliotroopdijk, zag de krassen op zijn witte bus pas zaterdagochtend, nadat zijn buurman hem vertelde over de vernielingen aan auto’s in de buurt. “Op een witte bus zie je het iets minder snel”, legt hij uit. Maar ook hij is dus de klos.

De schade vindt hij lastig in te schatten, maar hij houdt het toch op zeker zo’n vijftienhonderd euro.

Nog geen jaar geleden werd er ingebroken in de bus van Fons. En van die schrik was hij eigenlijk net bekomen. “Het is de laatste jaren behoorlijk raak in de wijk”, verzucht hij. In de buurt gaan dan ook stemmen op om zelf camera's op te gaan hangen.

“Laf”, noemt Fons de bekrasactie. Zeker omdat de mensen in veel gevallen zelf zullen moeten opdraaien voor de kosten, vermoedt hij.