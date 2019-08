Geen bankrekening voor legale wietkwekers, Project C dreigt vertraging op te lopen

Project C bestaat uit drie initiatiefnemers: advocaat Peter Schouten (62), huisarts Ronald Roothans (40) en IT’er en voormalig SP-statenlid Joep van Meel (26). Het drietal speelt met Project C in op het wetsvoorstel om in zes tot tien gemeenten experimenten mogelijk te maken voor legale wietteelt.

"De overheid wil op die manier de wietteelt uit de criminaliteit halen en de vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan. Het moet zo transparant mogelijk", zegt Schouten. Door het gebrek aan een bankrekening schieten de drie nu alles zelf voor, maar dat is niet de bedoeling en ook niet transparant.

Kosten

Omdat Project C al volop bezig is met de voorbereidingen voor het opzetten van een legale wietplantage in een kas, worden er kosten gemaakt. Ook zijn er volgens de advocaat investeerders die het drietal wil helpen. "Moet ik dan koffertjes met geld in mijn kantoor gaan verzamelen? Dat gaan we niet doen!"

Als op 1 januari de wet ingaat die het experiment mogelijk maakt, wil Project C zo snel mogelijk aan de slag. "We huren adviseurs in omdat we iets totaal nieuws gaan doen en die moeten betaald worden. Of wat dacht je van de aan te vragen vergunningen?" zegt kassenbouwexpert Pascal van Oers.

De plannen van Project C voor legale wietteelt zijn vergevorderd (foto: Collin Beijk).

Vergevorderd

Op het scherm laat van Oers een animatie en ontwerp van de kas zien waarin de cannabisplanten moeten komen. "We kopen waarschijnlijk een bestaande kas en bouwen die om." Een monsterklus, omdat het niet alleen een kas, maar ook een vesting moet worden.

Naast dat het telen van hoogwaardige cannabisplanten moeilijker is dan tomaten of rozen, moet het ook veilig gebeuren. "Zo plaatsen we technische installaties zodat onderhoudsmonteurs niet in de kas hoeven te komen. Puur uit veiligheidsoverwegingen." Het geeft maar aan hoe concreet de plannen zijn.

Deadline

Zo in december hopen de mannen toch een bankrekening te krijgen. "Het gaat niet om een lening, dat kan je bij zo'n overheidsexperiment niet van een bank vragen. We willen alleen maar een rekening, een IBAN-nummer, meer niet", aldus Schouten.

Er komt geen plantje of stekje in die kas zolang dat niet mag.

Als er in december geen bankrekening is, loopt Project C vertraging op, want de investering in de kas bedraagt meer dan vijftien miljoen euro. Dat moet volgens het drietal wel lukken, maar niet zonder die bankrekening.

Legaal

Alle banken hebben het verzoek voor een bankrekening afgewezen. De Rabobank wil pas nadenken over het openen van een rekening als de Eerste Kamer de wet heeft goedgekeurd. De Tweede Kamer heeft het experiment, dat is opgenomen in het regeerakkoord, al goedgekeurd.

"We doen niets illegaals nu. We zijn de aanschaf van een kas aan het voorbereiden en winnen informatie in over het gewas dat we erin willen kweken", zegt Schouten. De drie zijn ook absoluut niet van plan om iets te doen wat verboden is. "Er komt geen plantje of stekje in die kas zolang dat niet mag."

'We gaan hoe dan ook door'

Huisarts Ronald Roothans is heel stellig: "Als wij iets illegaals doen in de voorbereiding van dit project, dan gaat niet alleen het project niet door, maar als huisarts raak ik mijn baan kwijt, Peter kan geen advocaat blijven en de politieke ambities van Joep kunnen ook de ijskast in."

Dit najaar neemt de Eerste Kamer een beslissing over wetsvoorstel van het kabinet. Project C gaat er vanuit dat het experiment doorgaat en ze straks legaal goede wiet kunnen leveren aan coffeeshops. De vraag is alleen of ze tijdig kunnen starten. "We gaan hoe dan ook door", zegt Pascal van Oers.