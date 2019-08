'True Copy' over valse schilderijen recht in de roos bij Ben en Franka uit Vlijmen

Apothekersassistente Franka (57) uit Vlijmen en haar man Ben (68, een gepensioneerde ingenieur) gaan niet heel vaak naar het theater maar ze houden wel van beeldende kunst. Franka: "We hebben daar veel boeken over."

Franka en Ben zijn blij met de kaartjes voor True Copy.

Zondagavond gingen ze met Omroep Brabant naar True Copy van het Vlaamse theatergezelschap Berlin. En True Copy vertelt het levensverhaal van de - van oorsprong Brabantse - schilderijenvervalser Geert Jan Jansen (1944).

Picasso in Roemenië

Franka en Ben kunnen zich de publiciteit herinneren die de voorstelling eind vorig jaar al kreeg. In Roemenië werd toen een gestolen tekening van Picasso teruggevonden.

Vrij snel kwam Berlin toen met het bericht dat de tekening van Picasso een vervalsing was, gemaakt door Geert Jan Jansen. In de buurt van de vindplaats hadden de theatermakers een verborgen camera opgehangen. De beelden die daarmee zijn gemaakt, zitten samen met het hele verhaal over de valse Picasso in de voorstelling True Copy; een voorstelling waar het Zuidelijk Toneel én De Boulevard aan hebben meegewerkt.

Meestervervalser Geert Jan Jansen in de voorstelling True Copy. (foto: Koen Broos)

Jansen maakte 25 jaar lang schilderijen waar hij de handtekeningen van beroemde 20-eeuwse kunstenaars onder zette. Volgens hem hangen in veel musea nog steeds werken van zijn hand. Uiteindelijk werd hij door de Franse justitie opgepakt én veroordeeld.

Wat is écht?

Jansen vertelt in True Copy zijn eigen verhaal. Maar wat is er nog echt in een voorstelling over een kunstvervalser? Franka noemt de climax van de voorstelling "geweldig". Maar ze vindt, met Ben, dat die niet in deze reportage beschreven mag worden. "We gaan tegen vrienden zeggen dat ze hier naar toe moeten maar de clou vertellen we niet verder."

Onderdeel van de voorstelling is de veiling van een echte Geert Jan Jansen. Het schilderij (met de handtekening van Picasso) werd zondagavond in De Verkadefabriek afgehamerd op bijna 4000 euro.

Zoals bij veel voorstelling van Berlin lopen in True Copy feit en fictie naadloos in elkaar over (foto: Koen Broos)

Niet meer dan 3000

Ben en Franka bieden niet mee (in tegenstelling tot een mevrouw verder in de rij) al vertelt Ben na de voorstelling dat hij er wel over heeft gedacht. "Het is een goed geschilderd werk. Maar meer dan drieduizend euro had ik niet willen betalen. "

Had hij het als een echte Picasso door willen verkopen? Nog voordat hij antwoord kan geven, maakt Franka duidelijk dat ze daar wel een stokje voor zou steken. "Ik kan niet liegen."

Ennio Morricone

De vorige keer dat de twee naar het theater gingen, was om de muziek van Ennio Morricone te beluisteren in de Ziggodome. Ze vertellen erover alsof het gisteren was maar volgens de website van de Ziggodome was dat concert in 2016.

"Elke keer als we naar het theater gaan, denken we 'dit is toch wel leuk'," zegt Franka.

Ben: "Ik denk dat we deze week nog wel een keer naar De Boulevard gaan."

"Maar," zegt Franka, "heel vaak komt het er gewoon niet van. Het gaat niet eens om het geld maar er zijn gewoon veel andere dingen."

Redouan Ait Chit (foto: Ka Yan Tang)

Nog een tip: Redo

In een van de tentjes op De Parade staat de dansvoorstelling Redo van Redouan Ait Chit. Redouans lichaam is sinds zijn geboorte anders dan dat van de meeste mensen; hij heeft vijf vingers voor twee handen, een kortere rechterarm zonder elleboog en een kort rechterbeen waardoor hij met een kunstbeen loopt én danst. Want Redouan doet al jaren aan breakdancing op hoog niveau.

Het is niet zo dat de voorstelling alleen maar mooi is omdat je iemand ziet die zijn handicap overwint. Het is ook niet zo dat de dans mooi is omdat je niet ziet dat Redouans lichaam anders is dan dat van anderen.

De bewegingen in de dans zijn door het lichaam van de danser deels uniek voor hem. Het is een eigen taal waarin hij bijzondere dingen vertelt.