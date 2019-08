Kippen dood, omdat ze niet goed vastzaten op vrachtwagen

Enkele tientallen kippen hebben zondagavond laat een transport niet overleefd. Ze zaten in kratten die op de provinciale weg N272 in Sint Anthonis van een vrachtwagen vielen. Volgens de politie waren de kratten onvoldoende bevestigd.

Een deel van de kippen overleed doordat ze van de vrachtwagen viel. Een aantal andere kippen zijn door agenten gevangen en door een dierenarts uit hun lijden verlost.

De chauffeur had niet in de gaten wat er was gebeurd. De politie heeft wel met hem gesproken, maar de man is niet aangehouden.