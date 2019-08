Dode bij ongeluk: vrachtwagenchauffeur krijgt taakstraf van 240 uur en mag drie maanden niet rijden

Het ongeval gebeurde oktober vorig jaar, ’s avonds, op de snelweg A2 bij Eindhoven. Hierbij waren een andere vrachtwagen en een personenauto betrokken. De man uit Helmond, die de botsing niet overleefde, zat in de personenwagen.



Varkens de weg op

Het ongeluk gebeurde bij knooppunt De Hogt. De matrixborden gaven een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur aan; de Meijelnaar bleef echter negentig kilometer per uur rijden. Ook merkte hij volgens de rechter te laat op dat er voor hem een file stond, waardoor hij te laat remde en de auto ramde. Deze wagen kwam vervolgens tot stilstand tegen een andere vrachtwagen.

Eén van de betrokken vrachtwagens vervoerde varkens. De dieren liepen na het ongeluk over de weg, maar ze konden worden gevangen. Een aantal overleefde het incident niet. De weg was door de nasleep van het ongeval tot middernacht afgesloten.

'Zeer schuldbewust'

De rechtbank nam in het vonnis op dat het overlijden van het slachtoffer onbeschrijflijk en onherstelbaar leed met zich meebrengt voor de nabestaanden en vooral diens vrouw. "Mijn wereld staat stil", was een veelzeggende reactie van die weduwe tijdens de behandeling van deze zaak.



De man die nu veroordeeld is, had veel voorzichtiger kunnen en moeten zijn, omdat hij beroepschauffeur is, zo oordeelde de rechter. Desondanks is de rijontzegging grotendeels voorwaardelijk, omdat de veroorzaker van de ellende zeer schuldbewust is en contact heeft (gehad) met de nabestaanden.