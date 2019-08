Eerste vrouwelijke Brabantse boswachter met pensioen: 'Het enige recht is het aanrecht, zeiden ze'

Na 38 jaar gaat boswachter José Borsboom deze week met pensioen. Toen zij bij Staatsbosbeheer begon, was zij de eerste vrouwelijke boswachter in Brabant. Dat werd destijds niet door iedereen gewaardeerd: "Er was best wel wat ophef over. Als je mannen aansprak, ook collega's, werd er soms gezegd dat het enige recht van een vrouw het aanrecht is."

Door dat soort opmerkingen liet José zich niet van de wijs brengen: "Ik ben nogal een pittig type. Ik liet mij niet zo snel intimideren en ik dacht altijd: 'Ik kan het net zo goed als een man.'"

Pissebedden

Al toen ze vier was wist José dat ze boswachter wilde worden. "Volgens mijn vader riep ik dat al als klein kindje. Ik ben ook nooit bang geweest voor dieren, ik vond alles interessant en had doosjes met pissebedden onder mijn kussen liggen."

Haar ouders zagen haar carrièrekeuze in eerste instantie minder zitten. "Mijn moeder vond het maar niks, want dat was niets voor een meisje. Maar ik vond het zelf wel heel erg leuk en natuur heeft mij altijd heel erg geïnteresseerd."

Moerputtenspoorbrug

De oude Moerputtenspoorbrug bij Den Bosch, die is gerestaureerd en nu in gebruik is als onderdeel van een natuurwandelroute, is een van de projecten waar José het meest trots op is.

"Toen ik hier pas in dienst kwam was het een brug waar je niet over heen kon wandelen. Het was een levensgevaarlijke bonk roest en een afgesloten gebied", legt ze uit. "Na de restauratie kwam er een wandelroute. De brug werd geopend door Pieter van Vollenhoven."

Als je ondertussen hun oma of moeder zou kunnen zijn, dan wordt het tijd om te gaan.

Diensthond

In de loop der jaren is het beroep boswachter flink veranderd. Het romantische beeld van iemand die de hele dag met een hoedje op en geweer en hond door het bos loopt, daar klopt niets van. Er is ook veel administratief werk. Een diensthond en geweer heeft José al lang niet meer.

Ook is er tegenwoordig door de verruwing in de samenleving veel minder respect voor een boswachter. "Als je bijvoorbeeld jongeren aanspreekt op hun gedrag krijg je vaak een enorme grote bek terug", zegt José. Maar bang is ze niet uitgevallen. Alleen toen er ooit een verkrachter rondliep in een natuurgebied was ze op haar hoede en ging ze niet alleen de natuur in.

Oma

Na 38 jaar werken is het voor de inmiddels 65-jarige boswachter mooi geweest. "Wij hebben een jong team en als je ondertussen hun oma of moeder zou kunnen zijn, dan wordt het tijd om te gaan."

José is wel heel blij dat ze wordt opgevolgd door een vrouw. "Zij heeft er ontzettend veel zin in, dus ik laat het allemaal met een gerust hart achter."