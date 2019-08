Nieuw Efteling-sprookje De Zes Zwanen gaat dit najaar open

De Zes Zwanen is nog niet helemaal klaar, maar de opening duurt niet lang meer. (Foto: Efteling)

Het nieuwe sprookje in het Sprookjesbos van de Efteling gaat dit najaar open. Op 28 september opent De Zes Zwanen, het dertigste sprookje van het attractiepark. Vanaf die dag kunnen bezoekers op de rug van één van de zwanen door het slot varen of het tafereel al wandelend bekijken.

De bouw van De Zes Zwanen startte in november vorig jaar. Als het slot straks helemaal klaar is, zien bezoekers het verhaal van prinses Elisa. Haar zes broers zijn door hun jaloerse stiefmoeder veranderd in zwanen. Aan Elisa de taak om die betovering te verbreken en haar broers terug te krijgen.

'Elke keer iets anders zien'

Bezoekers kunnen het sprookje vanuit meerdere perspectieven bekijken, vertelde ontwerper Stefany van den Dries eerder al aan Omroep Brabant. "De zwanen varen rond in een rustig tempo, zodat je alle tijd hebt om het tafereel helemaal in je op te nemen."

"Je kunt bovendien ook lopend het slot binnengaan", leg Van den Dries uit. "Lopend zie je alles vanuit een andere hoek, dan zie je details die je niet ziet vanuit de zwaan. Je kunt dus beide routes doen en elke keer iets anders zien."

Het proces

De Efteling maakte een serie over de bouw van De Zes Zwanen. In ‘De bouw van een sprookje’ volg je het hele proces.