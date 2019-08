Slachtoffer schietpartij Den Bosch gewond naar ziekenhuis, politie zoekt getuigen

DEN BOSCH -

Bij een schietpartij aan de Burgemeester Godschalxstraat in Den Bosch is zondagavond een man gewond geraakt. Dat maakte de politie maandag bekend. Een aantal buurtbewoners gaf aan dat ze rond halftien schoten hadden gehoord. Op de plek waar vermoedelijk geschoten was, vond de politie lege hulzen.