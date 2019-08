Voor één middag gaat de muziek wat zachter voor een ‘prikkelarm’ Theaterfestival Boulevard

Het was maandagmiddag letterlijk wat rustiger bij Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Het was namelijk ‘Prikkelarme Maandag’. En dat betekende dat de muziek wat zachter stond, dat de deuren van de theatertjes wat eerder open gingen en dat er prikkelarme ruimtes waren om je even terug te trekken en tot rust te komen.

Coralie den Adel bekijkt namens ‘De Boulevard’ waar de behoeften liggen bij specifieke doelgroepen die het theaterfestival op De Parade willen bezoeken. Zo kwam ze op het idee.

'Moeten wij ook doen'

“We zijn al een paar jaar bezig om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken voor zoveel mogelijk doelgroepen. Dus ook voor mensen met autisme, het syndroom van Down en noem maar op", legt Den Adle uit. "Vaak krijgen we dan te horen dat ze het wat te druk en te rumoerig vinden bij ons. De kermissen in Tilburg en Den Bosch hébben al een prikkelarme middag en dus dachten wij dat we dat ook moeten aanbieden.”

Daarom is er voor het eerst in het 35-jarige bestaan van het theaterfestival een prikkelarme middag, wat voor wat aanpassing vraagt aan publiek, artiesten én horecapersoneel. Den Adel: "We proberen zoveel mogelijk de muziek laag te houden. We hebben wat plekken gecreëerd waar mensen echt tot rust kunnen komen en we proberen ook het andere publiek op de hoogte te brengen van deze speciale middag. We merken wel dat het draagvlak groot is”

Ze hebben er zin in

Het publiek waar de prikkelarme middag voor bedoeld omarmt de nieuwe opzet. Zo is dagbesteding Juvenitas met een hele delegatie naar Den Bosch gekomen om van theater, maar ook van het festival te genieten. Ze hebben er zin in.

"Da’s een goeie zaak. Mooi dat ze dit zo voor ons doen. Wat minder prikkels maar zo kunnen we toch naar mooie voorstellingen”, aldus een tevreden klant.

