Mathieu van der Poel: 'Ik wil een keer de Tour rijden'

Het criterium in Roosendaal is de enige in Nederlander waar Van der Poel aan meedoet. "Ik heb vorige week Antwerpen gereden, maar vond het ook leuk om er één in Nederland te doen en dit is dicht bij huis. Ik heb ook veel bekende gezichten gezien."

'Ik wil een grote ronde rijden'

Van der Poel rijdt nog een mountainbikewedstrijd en gaat dan de weg weer op. Zien we hem in de toekomst ook bij de Tour de France? "Eerst nog even focussen op de Olympische Spelen, maar daarna wil ik wel een grote ronde rijden. Ooit wil ik de Tour gereden hebben."

In Roosendaal rijden verschillende deelnemers aan de Tour de France mee. Het gaat onder meer om etappewinnaar Mike Teunissen.

Minuut stilte

Ook Caleb Ewan zou meerijden, maar die zag last minute van deelname af na het overlijden van ploeggenoot Bjorg Lambrecht, die maandag bij de Ronde van Polen omkwam.

Er was zelfs even sprake van annulering van het hele criterium, maar uiteindelijk werd gekozen voor een minuut stilte vooraf.

LEES OOK: Minuut stilte bij Draai van de Kaai na overlijden profwielrenner, Caleb Ewan haakt af

Lucinda Brand

De wedstrijd voor de vrouwen in Roosendaal werd gewonnen door Lucinda Brand, voormalig Nederlands kampioene op de weg. Tweede werd Giro-winnares Annemiek van Vleuten en Thalita de Jong uit Ossendrecht werd derde.