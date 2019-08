Minuut stilte bij Draai van de Kaai na overlijden profwielrenner, winst Mathieu van der Poel

De laatste winnaar van de Amstel Gold Race demarreerde in de slotfase van het criterium uit een kopgroep van zes renners. Dylan Groenewegen eindigde als tweede, vlak voor Moreno Hofland. Het is het enige criterium dat Mathieu van der Poel in Nederland rijdt.

Minuut stilte

De 22-jarige Belg Bjorg Lambrecht overleed maandag na een val in de derde etappe van de Ronde van Polen. Nadat het overlijden van Lambrecht bekend werd, werd druk overlegd of het herencriterium bij de Draai van de Kaai wel door moest gaan. 'Ja', besloot de organisatie.

Het criterium ging van start met een minuut stilte, ter nagedachtenis aan Lambrecht. Caleb Ewan en Jasper de Buyst, ploeggenoten van Lambrecht, gingen niet van start in Roosendaal.

Derde plek Thalita de Jong

Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand. Annemiek van Vleuten werd tweede, Thalita de Jong uit Ossendrecht werd derde.