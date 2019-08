Minuut stilte bij Draai van de Kaai na overlijden profwielrenner, Caleb Ewan haakt af

Artsen konden zijn leven niet redden, werd maandagavond bekend. Nadat het nieuws bekend werd, werd druk overlegd of het herencriterium bij de Draai van de Kaai wel door moest gaan. 'Ja', besloot de organisatie.

Minuut stilte

Ewan en Jasper de Buyst haakten af. Ze vonden het niet gepast om na het overlijden van hun ploeggenoot mee te fietsen in Roosendaal.

Kanshebber op winst in Roosendaal is onder meer Mathieu van der Poel. Het is het enige criterium dat hij in Nederland rijdt.

