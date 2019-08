Trouwring na 46 jaar terug bij eigenaar: ‘De ring past alleen nog om de pink’

Tijdens het tuinieren in juli vond Jessica een gouden trouwring in haar tuin. Ze deed een oproep via Facebook en dankzij haar buurvrouw kwam ze erachter van wie het sieraad was: de oude eigenaren van het huis. Zij waren naar Spanje verhuisd. En wat een toeval, Jessica ging deze zomer op vakantie naar Spanje en kon daar mooi de ring afleveren.

Bellen

“Met mijn familie ben ik op vakantie in de buurt van Alicante. Ik heb Joop en Marian Friebel in Spanje gebeld. We hebben in het dorpje Moraira in een restaurant aan het water afgesproken om een drankje te drinken en natuurlijk de ring te overhandigen.”

Ook al had Jessica het stel nog nooit ontmoet, de ontmoeting verliep heel goed. “Het was heel erg leuk om Joop en Marian te ontmoeten. We hebben vooral besproken hoe bijzonder het is dat ik de ring in de tuin had gevonden, na al die jaren. Het stel vindt het een heel bijzonder verhaal.”

Pink

De vrouw van Joop is heel blij dat de ring terug is. “Ze was heel erg verbaasd. Zij heeft haar trouwring altijd gedragen.”

Joop was er al een beetje bang voor, maar na 46 jaar paste de gouden trouwring niet meer om de ringvinger van de man. “De ring past alleen om zijn pink, maar daar wil hij hem wel gaan dragen. Hij heeft namelijk nooit een andere trouwring gekocht. Joop is heel blij dat hij de ring terug heeft.”