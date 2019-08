Zwembad vakantiepark Droomgaard weer open na onwel worden 20 kinderen

Het zwembad in vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel gaat dinsdagmiddag weer open. Dat heeft directeur Jos Mennen van de Oostappen Groep Vakantieparken dinsdagmorgen laten weten. Het zwembad sloot vorige week noodgedwongen de deuren nadat twintig kinderen onwel waren geraakt toen ze 's avonds aan het zwemmen waren.

De Omgevingsdienst van de provincie sloot het zwembad vorige week donderdag, omdat de lucht- en waterkwaliteit niet in orde waren. Volgens directeur Mennen van de Oostappengroep was de waterkwaliteit al eerder in orde gebracht, maar is het luchtsysteem nu pas gemaakt.

Woensdagavond laat werden twintig kinderen onwel in het zwembad. Uiteindelijk zijn ongeveer acht kinderen behandeld in een medische post die 's avond laat nog werd ingericht bij het zwembad. Alle kinderen konden op het vakantiepark blijven.

Verscherpt toezicht

De komende tijd houdt Droomgaard de ventilatie in de zwembadruimte extra in de gaten. Ook de Omgevingsdienst houdt de komende weken verscherpt toezicht.